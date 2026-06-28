При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край погиб человек, ещё один пострадал

28 июня 2026, 06:33

Фото: iStock/Terry Papoulias

В Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников погиб один человек и один пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.





Он пояснил, что в ночь с 27 на 28 июня Краснодарский край подвергся массированному удару дронов ВСУ. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов, один житель погиб. Глава района получил поручение оказать помощь семье погибшего.





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«В случае объявления угрозы атаки БПЛА прошу жителей соблюдать все меры безопасности – не выходить на улицу и не подходить к окнам», — напомнил Кондратьев.