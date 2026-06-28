При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край погиб человек, ещё один пострадал
В Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников погиб один человек и один пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он пояснил, что в ночь с 27 на 28 июня Краснодарский край подвергся массированному удару дронов ВСУ. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов, один житель погиб. Глава района получил поручение оказать помощь семье погибшего.
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Также в городе загорелся нефтеперерабатывающий завод, оказались повреждены линия электропередачи и газовая труба. На месте в настоящий момент работают оперативные службы.
В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района фрагменты дронов упали на частные дома. Один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.
«В случае объявления угрозы атаки БПЛА прошу жителей соблюдать все меры безопасности – не выходить на улицу и не подходить к окнам», — напомнил Кондратьев.