Губернатор Развожаев: В Севастополе 14 человек пострадали после атаки ВСУ

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В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Системы противовоздушной обороны работали в Севастополе, Евпатории и других городах Крыма. Временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. В своём телеграм-канале руководитель городской администрации уточнил, что осколочные ранения получили 12 человек в районе посёлка Учкуевка. Ещё двое ранены в Любимовке.
Кроме того, по словам Развожаева, на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома, которое уже ликвидировали пожарные. Также в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес. В заключение губернатор сообщил о пяти воздушных целях, уничтоженных над акваторией Чёрного моря.
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Александр Бойцов