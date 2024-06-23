Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Губернатор Развожаев: В Севастополе 14 человек пострадали после атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: В Севастополе 14 человек пострадали после атаки ВСУ

23 июня 2024, 13:29
Фото: istockphoto/RussieseO

Фото: istockphoto/RussieseO

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.


Системы противовоздушной обороны работали в Севастополе, Евпатории и других городах Крыма. Временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. В своём телеграм-канале руководитель городской администрации уточнил, что осколочные ранения получили 12 человек в районе посёлка Учкуевка. Ещё двое ранены в Любимовке.

Кроме того, по словам Развожаева, на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома, которое уже ликвидировали пожарные. Также в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес. В заключение губернатор сообщил о пяти воздушных целях, уничтоженных над акваторией Чёрного моря.

Читайте также:

Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

Губернатор Развожаев : В Севастополе работают системы ПВО

Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь
#лес
#губернатор
#движение
#пожарные
#человек
#возгорание
#дома
#севастополь
Губернатор Развожаев : В Севастополе работают системы ПВО
23 июня 2024, 13:10

Фото: istockphoto/skostin1951

В Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он также добавил, что все наземные экстренные службы приведены в состояние боевой готовности. Руководитель городской администрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности и находиться в укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве, так как главную опасность представляют собой разлетающиеся осколки.

Известно, что системы ПВО работают также в Евпатории и других городах Крыма. Крымский мост временно перекрыт. Развожаев сообщил, что в результате украинской атаки в Севастополе пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Ещё два человека получили ранения в Любимовке.

Читайте также:

Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

Стало известно о ракетной атаке на Севастополь

Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь
#мост
#человек
#меры
#опасность
#крымский мост
#пво
#севастополь
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом
«ФП»: боец ВС РФ Александр объяснил успехи ВСУ под Харьковом медийным эффектом
23 июня 2024, 12:40

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

Командование ВСУ заявило о продвижении войск под Харьковом, но российский военный эксперт Александр считает, что эти успехи имеют больше медийный эффект, сообщает «ФедералПресс» («ФП»).
«Если противник утверждает, что они уничтожили много сил, значит, на самом деле ситуация обратная», — пояснил Александр.
Он прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина о разгроме российских подразделений в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.

Он добавил, что сообщения о продвижениях ВСУ направлены на создание медийного эффекта и не отражают реальность.

Читайте также:

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ

Гладков: В результате удара дронов ВСУ в Грайвороне погиб мирный житель

Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом
#заявление
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда Vampire
23 июня 2024, 12:35

Фото: iStock/MikeMareen

Российские ПВО сбили три ракеты системы Vampire, предназначенные для террористической атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны России.
«23 июня в 11:15 по московскому времени дежурными силами ПВО была предотвращена попытка киевского режима устроить террористическую атаку на объекты в России с использованием реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". Все три ракеты были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Читайте также:

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России
#ночь
#бпла
#всу
#минобороны
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: В результате удара дронов ВСУ в Грайвороне погиб мирный житель
23 июня 2024, 12:06

Фото: istockphoto/aapsky

Город Грайворон Белгородской области атаковали три украинских дрона-камикадзе. В результате удара погиб местный житель.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что один из дронов атаковал автомобильную парковку возле многоквартирного дома. Мужчина, находившийся там, попал под удар и от полученных ран скончался до приезда скорой помощи. Руководитель областной администрации выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В центре города в результате удара второго беспилотника ранения получили двое местных жителей, продолжил губернатор. Бойцы территориальной самообороны оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Один из них с переломами лицевых костей и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении интенсивной терапии. У второго мужчины также закрытая черепно-мозговая травма и ранения спины, сообщил Гладков.

Также после атаки третьего дрона на балконе дома пострадала женщина. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Кроме того, в одном многоквартирном доме выбиты стёкла в окнах нескольких этажей. Повреждения получили здание магазина и несколько стоящих рядом автомобилей, сообщил губернатор.

Читайте также:

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Гладков: Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино
#губернатор
#помощь
#женщина
#травма
#соболезнования
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника
23 июня 2024, 09:12

Фото: istockphoto/NiseriN

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня уничтожили над территорией российских регионов 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что всего минувшей ночью атакам подверглись четыре региона России. Самая напряжённая ситуация была в Брянской области. Там были сбиты либо блокированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы 28 дронов ВСУ самолётного типа. В результате падения обломков БПЛА жертв и разрушений наземных объектов не зафиксировано.

Два беспилотника были сбиты в Смоленской области. Один из них уничтожили в непосредственной близости от областного центра, второй — над Ярцево. Ещё два БПЛА были ликвидированы над территорией Липецкой области, ещё один — в Тульской области.

Читайте также:

Губернатор Анохин: Над Смоленском и Ярцево отражена атака украинских БПЛА

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России

Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области
#бпла
#всу
#брянская область
#беспилотник
#тульская область
#липецкая область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Анохин: Над Смоленском и Ярцево отражена атака украинских БПЛА
23 июня 2024, 07:36

Фото: istockphoto/rancho_runner

Дежурные средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку на российский регион. Украинские беспилотники сбиты над Смоленском и Ярцево.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что силы ПВО сработали чётко и не допустили ударов дронов по объектам на территории Смоленской области. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле нет. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще использует террористические методы, практически ежедневно обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Читайте также:

Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над российским регионом

Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России

Украинский беспилотник сбили в Брянской области
#губернатор
#бпла
#сотрудники
#режим
#пво
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ночь на 23 июня в Киеве и Житомире прогремели взрывы
23 июня 2024, 07:08

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 23 июня в Киеве и Житомирской области Украины прогремели взрывы. В регионах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат также в Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.

Накануне, в ночь на 22 июня, российские войска нанесли мощный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в пяти регионах Украины. В частности, атаке подвергся военный аэродром в городе Луцк Волынской области на западе страны. Там находятся подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Читайте также:

В Харькове прогремели взрывы

ТСН: В нескольких областях Украины прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы
#аэродром
#карты
#ночь
#онлайн
#удар
#киев
#воздушная тревога
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские дроны нашли необычный способ противодействия украинским БПЛА
Российские дроны начали борьбу с украинскими БПЛА с помощью сетки
23 июня 2024, 01:38

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотные летательные аппараты начали борьбу с украинскими дронами при помощи сетки, сообщило издание «Страна.ua».
Отмечается, что система называется «Сеткомет». Дрон бросает сеть на вражеский дрон, запутывает винты, из-за чего летательный аппарат падает на землю.

Ранее, в феврале, заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий объявил о расширении радиолокационного поля над Россией для управления беспилотниками на малых высотах, в том числе на опасных направлениях.

Читайте также:

Российский дрон снял, как украинский БПЛА убил сдававшегося в плен солдата ВСУ

Бойцы ВС РФ испытали в зоне СВО новый FPV-дрон «Перун»

«До 30 кг взрывчатки»: ВС РФ применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО
#россия
#дрон
#бпла
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине назвали виновника провала ВСУ близ Торецка
Депутат Рады Безуглая обвинила командира ВСУ Содоля в провале близ Торецка
23 июня 2024, 01:26

Фото: iStock/Diy1

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.
«По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе», – заявила она.

Депутат объявила, что планирует обратиться в военную прокуратуру и уточнить информацию относительно его командировок.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не контролирует ситуацию или работает на «противника» в лице России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Лишились позиций 2014 года»: на Украине заявили о потере Торецка

На Украине заявили о прорыве ВС РФ на Торецк

На Украине установили рекорд по попыткам одновременного бегства от мобилизации
#днр
#верховная рада
#депутат
#всу
#украина
#вс рф
#рестораны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф