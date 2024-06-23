Губернатор Развожаев : В Севастополе работают системы ПВО

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В Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он также добавил, что все наземные экстренные службы приведены в состояние боевой готовности. Руководитель городской администрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности и находиться в укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве, так как главную опасность представляют собой разлетающиеся осколки.
Известно, что системы ПВО работают также в Евпатории и других городах Крыма. Крымский мост временно перекрыт. Развожаев сообщил, что в результате украинской атаки в Севастополе пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Ещё два человека получили ранения в Любимовке.
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