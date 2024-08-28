Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА

Фото: istockphoto/Matt Palmer
После атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на топливном складе в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, пострадавших нет. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Сейчас в тушении задействованы силы экстренного реагирования.
Ранее он сообщал, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее он сообщал, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов
*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
Дарья Осипова