Летчице ВСУ грозит до 10 лет тюрьмы за съёмки в кулинарном шоу во время больничного
Военную летчицу Вооружённых сил Украины Викторию Кузнецову подозревают в уклонении от службы и незаконном получении денежного довольствия. Вместо лечения во время больничного она снималась в кулинарном шоу в Киеве, передает «Лента.ру».
В 2025 году сарший лейтенант-штурман находилась на стационарном лечении в военном медучреждении. Однако выяснилось, что с апреля по август она фактически была в Киеве, где участвовала в съёмках телевизионного проекта «Мастер Шеф».
Хотя военная летчица отсутствовала в госпитале, всё это время ей продолжали начислять денежное довольствие, премии и надбавки. В материале указано, что теперь украинке грозит до десяти лет тюрьмы.
