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Уход украинских войск из Херсонской области неминуем. В регионе будет восстановлена законная власть.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ,согласно конституции, регион является неотъемлемой частью Российской Федерации, а желания киевского режима в этом контексте не рассматриваются.
Сальдо уточнил, что законная власть России будет установлена на всей правобережной части Херсонской области, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область. Губернатор добавил, что уход украинских войск с территории региона «неминуем», ещё раз обратив на это внимание геополитических оппонентов России.
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Александр Бойцов