В ВСУ признали потерю большей части позиций в Крынках под Херсоном

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Большая часть позиций боевиков ВСУ в Крынках под Херсоном разрушена целиком и полностью. Это признал представитель группировки украинских военных «Таврия» Дмитрий Лиховой.
«Большинство основных позиций украинских войск в этом селе (Крынки — ред.) в результате интенсивного, комбинированного и продолжительного огневого воздействия противника разрушены полностью», — сказал он на всеукраинском телемарафоне.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в феврале, что Крынки с его окрестностями зачистили, но попытки боевиков высадиться на одном из островов имеют место.
Херсонская область стала российским регионом в результате референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В Киеве не признали легитимность голосования.
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Никита Кротов