Фото: сайт Кремля
В газете The New York Times появилась публикация о том, что власти Киева планируют завершить боевые действия против России путём переговоров. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает появление этого материала попыткой организовать передышку, чтобы решить внутренние проблемы США.
В публикации американского издания в качестве свидетельства «мирных» намерений Киева приводятся слова Зеленского о том, что второй саммит по вопросу урегулирования на Украине должен пройти с участием России. Херсонский губернатор уверен, что Зеленский выступает здесь лишь исполнителем, неким рупором. Соединённым Штатам нужна передышка, заморозка конфликта, считает Сальдо, чтобы выиграть время и утрясти свои внутренние проблемы.
ПО словам губернатора, Зеленскому предоставляют методички из-за океана и действует он соотносясь только с пожеланиями западных кураторов, а совсем не с интересами украинского народа.
Читайте также:
Министр обороны Сингапура: Зеленский не стремится к мирным переговорам
Песков: Пока неясно, что Зеленский имеет в виду под вторым «саммитом мира»
Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам
Александр Бойцов