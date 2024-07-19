В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

Michele Ursi
Вооруженные силы Украины при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Как оценил глава региона, за все время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тысяч солдат.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — уточнил Сальдо.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов спрогнозировал сроки завершения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак