Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета

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В Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева, появилась информация о сбитии ракеты над морем.
«Согласно первичной информации, ракета была сбита над акваторией. От спасательной службы Севастополя поступила информация об отсутствии повреждений инфраструктуры. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию», — написал он.Читайте также:
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