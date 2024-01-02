На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели

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Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила четыре воздушные цели при подлете к Белгороду.
По словам губернатора, один человек пострадал. У мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
Сообщается, что пострадавшего госпитализировали. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Всех региона жителей просят спуститься в укрытие. По словам местных жителей, прозвучало двадцать взрывов.
Ранее сообщалось, что ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа.
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Сообщается, что пострадавшего госпитализировали. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, он находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа.
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Екатерина Коршунова