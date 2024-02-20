Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью

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Утром 20 февраля над Калужской областью был сбит беспилотник. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, беспилотное летательное средство было самолётного типа. Его заметили и сбили в Сухиничском районе. Для этого были задействованы российский силы противовоздушной обороны.
Напомним, накануне стало известно о сбитом беспилотнике в Брянской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, дрон перехватили ПВО этим же утром.
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«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своём канале.
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Екатерина Шмакова