Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью

Военнослужащие штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» показали кадры из освобожденного города Авдеевка. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Станислав Григорьев.

«Противник здесь держал оборону до конца, и уходил за железную дорогу, в том направлении отступал. Также наши товарищи вели штурм по правому флангу», — рассказал один из бойцов ВС РФ.





На сегодняшний день подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Также российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.