Минобороны: костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

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Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск на Артемовском направлении. Об этом информирует Министерство обороны, пишет ТАСС.
В оборонном ведомстве заявили, что во время воздушной разведки позиций Вооруженных сил Украины десантники нашли положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты. Артиллерия ВДВ поразила основные огневые средства боевиков, затем десантники приблизились к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-2. Уточняется, что огневые точки ВСУ уничтожались с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров.
Ранее стало известно, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак