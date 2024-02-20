Вооружённые силы Украины (ВСУ) за истекшие сутки потеряли на купянском направлении СВО свыше 115 военнослужащих и танк Leopard. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка», — добавил он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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