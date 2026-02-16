Губернатор Шапша сообщил о сбитых ночью над Калужской областью 14 дронах ВСУ
Ночью в Калужской области силы ПВО успешно уничтожили 14 беспилотников. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что по предварительным данным, пострадавших нет, а инфраструктура осталась целой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Оперативные группы работают на местах инцидента, чтобы оценить ситуацию. По его словам, все действия выполняются в соответствии с планом защиты региона. Жители могут быть спокойны — угрозы безопасности нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
