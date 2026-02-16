Губернатор Шапша сообщил о сбитых ночью над Калужской областью 14 дронах ВСУ

16 февраля 2026, 08:45

Фото: iStock/Sergey Strelkov

Ночью в Калужской области силы ПВО успешно уничтожили 14 беспилотников. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что по предварительным данным, пострадавших нет, а инфраструктура осталась целой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.