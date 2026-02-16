Житель Кемерово потерял российское гражданство из-за угроз безопасности страны
Житель Кемерово потерял российское гражданство из-за угроз безопасности страны. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что мужчина распространял в иностранных СМИ и соцсетях материалы, дискредитирующие власть. Он также высказывал намерение помочь иностранному государству.
Сотрудники УФСБ провели проверку и установили факты антигосударственной деятельности. В результате управления по вопросам миграции ГУМВД приняло решение о лишении гражданства. Паспорт кемеровчанина признали недействительным и изъяли. Теперь экс-гражданин обязан покинуть Россию в течение 15 дней.
