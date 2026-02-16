16 февраля 2026, 08:07

Жителя Кузбасса лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

Фото: iStock/Pavel Starikov

Житель Кемерово потерял российское гражданство из-за угроз безопасности страны. Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что мужчина распространял в иностранных СМИ и соцсетях материалы, дискредитирующие власть. Он также высказывал намерение помочь иностранному государству.