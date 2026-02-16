«Получился фейерверк»: Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ
В Запорожской области российский военный применяет трофейный дрон
Оператор беспилотных систем с позывным «Лысый» рассказал РИА Новости о своей работе на запорожском направлении. Он применяет трофейный тяжёлый дрон украинских сил для поражения целей боевиков.
По словам солдата, его команда восстанавливает подбитые БПЛА, чтобы использовать их в боевых задачах. На последних операциях удалось уничтожить опорные пункты противника и места, откуда подвозили боеприпасы.
«Сделал несколько сбросов — получился фейерверк», — отметил «Лысый».
Он подчеркнул, что такие действия помогают эффективно противостоять угрозам и наносить удары по важным объектам врага.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.