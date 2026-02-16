«Получился фейерверк»: Российский военный рассказал об использовании трофейного дрона ВСУ

16 февраля 2026, 08:44

В Запорожской области российский военный применяет трофейный дрон

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Оператор беспилотных систем с позывным «Лысый» рассказал РИА Новости о своей работе на запорожском направлении. Он применяет трофейный тяжёлый дрон украинских сил для поражения целей боевиков.





По словам солдата, его команда восстанавливает подбитые БПЛА, чтобы использовать их в боевых задачах. На последних операциях удалось уничтожить опорные пункты противника и места, откуда подвозили боеприпасы.





«Сделал несколько сбросов — получился фейерверк», — отметил «Лысый».