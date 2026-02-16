В Крыму заявили о готовности принять Трампа

16 февраля 2026, 07:38

Константинов: Крым готов принять Трампа с официальным визитом

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов принять президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.