В Крыму заявили о готовности принять Трампа
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов принять президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что крымчане хотят показать, как изменился регион за последние годы. Мужчина подчеркнул, что жители открыты для диалога с политиками, которые способны трезво воспринимать реальность. Визит Трампа мог бы стать важным шагом к улучшению отношений и пониманию ситуации на полуострове.
В марте 2014 года большинство жителей Крыма выразили желание присоединиться к России, отвергая идею оставаться с Украиной. 16 марта состоялся референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, на котором более 95% участников (при явке около 85%) проголосовали за это решение.
