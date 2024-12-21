Видео: telegram-канал Штаба Обороны ДНР
В Донецке предотвратили попытку атаки дрона-камикадзе на стратегически важный объект. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, в Куйбышевском районе системой защиты «Купол Донбасса» был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа.
Дрон, оснащённый кумулятивно-фугасным зарядом, был направлен на электрическую подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение нескольких районов города.
С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне. Благодаря оперативным действиям жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Ранее сообщалось, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины.
Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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С помощью мобильного робототехнического комплекса специалисты деактивировали исполнительный механизм, а взрывотехники обезвредили взрывное устройство. После этого оно было уничтожено на полигоне. Благодаря оперативным действиям жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Ранее сообщалось, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины.
Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева