Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью

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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь вражеских дронов было ликвидировано в Калужской области, семь – в Курской. При этом пять БПЛА сбили в Брянской области и еще три – в Белгородской.
При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе минувшей ночью сбили семь беспилотников и семь ракет. Других подробностей он не привел.
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