Губернатор Смирнов: В курском приграничье сбили управляемую авиабомбу ВСУ

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Дежурные силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области. Это произошло в приграничном районе региона.
Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале губернатор поблагодарил бойцов ПВО за оперативную, слаженную и чёткую работу. В ночь на 18 ноября в небе над Курской областью было уничтожено шесть украинских беспилотников, днём — ещё два. Накануне, 17 ноября, силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая, атакуя с помощью беспилотников, а теперь ещё и применяя управляемые авиабомбы, мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов