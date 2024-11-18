ПВО уничтожила 59 БПЛА ВСУ, два из них ликвидированы в Московской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Российская система противовоздушной обороны минувшей ночью сбила 59 украинских беспилотников, два из которых в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили на территории Московской области, сорок пять дронов уничтожили в Брянской области, шесть – в Курской области, три – в Белгородской области и три – в Тульской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО Министерства обороны сбили по одному беспилотнику в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.
Читайте также:
Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников
В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе
Элина Позднякова