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В Курской области сбили управляемые авиабомбы украинской армии, проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов в своём Телеграм-канале.
17 ноября две авиационные бомбы Вооружённых сил Украины ликвидировали в приграничных районах Курской области с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее пресс-служба министерства обороны Российской Федерации передавала киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские объекты. За прошедшую ночь дежурные средствами противовоздушной обороны и огневыми средствами уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать регионы РФ.
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«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — обратил внимание губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Ранее пресс-служба министерства обороны Российской Федерации передавала киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские объекты. За прошедшую ночь дежурные средствами противовоздушной обороны и огневыми средствами уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать регионы РФ.
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Ольга Енгалычева