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Две управляемые авиабомбы украинской армии сбили в Курской области

Фото: iStock/ MikeMareen

Фото: iStock/ MikeMareen

В Курской области сбили управляемые авиабомбы украинской армии, проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов в своём Телеграм-канале.
17 ноября две авиационные бомбы Вооружённых сил Украины ликвидировали в приграничных районах Курской области с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — обратил внимание губернатор Курской области Алексей Смирнов.



Ранее пресс-служба министерства обороны Российской Федерации передавала киевский режим продолжает попытки террористических атак на российские объекты. За прошедшую ночь дежурные средствами противовоздушной обороны и огневыми средствами уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины, которые пытались атаковать регионы РФ.

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Туск: Следующие недели будут решающими для украинского конфликта
17 ноября 2024, 18:08

Дональд Туск (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что ближайшие недели станут решающими для украинского конфликта и будущего Запада
«Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего», — поделился Дональд Туск в социальной сети X.

Ещё польский премьер-министр раскритиковал страны Запада за попытки наладить «телефонную дипломатию» с руководством России. Политик отметил, что она «не может заменить реальную поддержку Украины Западом».

15 ноября во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации канцлер Германии Олаф Шольц призвал Владимира Путина к переговорам с Украиной, чтобы достичь прочного и справедливого мира. При этом Шольц обратил внимание, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо. Разговор лидеров длился около часа.

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Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область
Смирнов: главред «Народной газеты» погибла от удара беспилотника ВСУ под Курском
17 ноября 2024, 15:50

Фото: iStock/Diy13

Главред «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла при атаке беспилотника ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его данным, дрон ударил по легковой машине, в которой находилась главный редактор газеты.
«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — написал он.
Глава региона добавил, что также из-за атаки БПЛА пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и полицейский участковый. С травмами их увезли в больницу.

Об атаке украинских БПЛА также писал глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. По его информации, беспилотник ударил по служебной машине полицейского, есть погибшая и раненые.
«На территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт», — предупредил он.
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#дроны
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Фицо: Между США и Россией идёт спецоперация
17 ноября 2024, 15:39

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что спецоперация идёт между США и Россией, проинформировал ОСН.
Словацкий политик подчеркнул, что по украинскому конфликту необходимы переговоры. Роберт Фицо считает, что финансовые и военные ресурсы Европы из-за ситуации на Украине истощились.

Премьер-министр Словакии ранее сообщал о готовности сопротивляться вступлению Украины в НАТО, так как данный шаг приведёт к началу мировой войны. В то же время Роберт Фицо не имеет ничего против присоединения страны к Евросоюзу.

Ранее советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявил, что единственным способом разрешения украинского конфликта могут стать дипломатические переговоры. Он обратил внимание, что Европа и Соединённые Штаты Америки продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.

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Медведев объяснил значение украинского конфликта для США
Медведев: США выгоден конфликт на Украине из-за прибыли от нефти и СПГ для ЕС
17 ноября 2024, 15:26

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

США выгоден конфликт России с Украиной, и они активно инвестируют в него для увеличения прибыли от поставок нефти и СПГ в европейские страны, которые остались без ресурсов после санкций в отношении РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, именно поэтому Байден пытается сохранить интерес американцев к украинскому конфликту.
Медведев добавил, что уже говорил об интересе Штатов к территориям Донбасса, так как там залежи ресурсов «кратно больше», чем «что осталось на Украине».
«Поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — заключил он.
Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.

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Женщин погибла при атаке БПЛА машины участкового в Курской области
17 ноября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/NatureNow

В Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России. В результате смертельные ранения получила женщина.
Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Зайцев. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, глава района призвал местных жителей соблюдать особую осторожность, так как FVP-дроны противника ведут целенаправленную охоту и атакуют любой движущийся транспорт.

Он попросил граждан по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости. Во время передвижения на личном транспорте следует соблюдать повышенные меры предосторожности в целях собственной безопасности.

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#дроны
#курская область
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Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении потеряли 575 человек из 7 бригад за неделю
17 ноября 2024, 14:29

Фото: istockphoto.com/ru/Vladislav Stepanov

Бойцы ВС РФ за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, противник потерял 575 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. По его данным, российские войска также уничтожили 29 военных машин, 10 орудий артиллерии и четыре склада с боеприпасами.
«Группировка войск «Днепр» нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков», — привел он статистику за минувшую неделю.
Ранее Сальдо заявил, что операция по освобождению города Херсона из украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов. Он отметил, что важно быть реалистами и понимать всю сложность данной задачи.

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#сво
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Дубинский: Украинцы не такие глупые, чтобы винить Дональда Трампа в своём провале
17 ноября 2024, 14:16

Фото: istockphoto/al_la

Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем провале победившего на выборах президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, высказался в Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Так Александр Дубинский прокомментировал материал Politico — в нём говорилось, что если конфликт разрешится по инициативе избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, то украинский народ будет винить в потере территорий республиканца, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США.

«Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут», — подчеркнул Александр Дубинский.

Обвинённый в госизмене уверен, что данное мнение о гражданах Украины складывается и из-за распространения киевской властью ложных соцопросов о настроении украинцев на Западе.

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#зеленский
#украина
#верховная рада
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Польша поднимала в небо истребители из-за ракетных ударов ВС РФ по Украине
17 ноября 2024, 14:01

Фото: istockphoto.com/ru/Robert Wygoda

Польша вместе с союзниками сегодня утром, 17 ноября, поднимала в небо дежурные истребители в связи с ракетными ударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х. Кроме того, как отмечается, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводили «в состояние наивысшей готовности».
«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты <…> Применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны», — сказано в публикации.
Через три часа ведомство сообщило о решении вернуть истребители обратно на места дислоцирования.

Последний раз к подобной мере ВС Польши прибегали три месяца назад, 26 августа.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.

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Электротранспорт Одессы приостановил работу

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#польша
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Электротранспорт Одессы приостановил работу
17 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/ spaxiax

Весь электротранспорт города Одесса приостановил работу, поскольку начались проблемы с электроснабжением — в нескольких районах отсутствует свет, проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов в своём Телеграм-канале.
«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — сообщил Геннадий Труханов.

​Ещё в Одессе ​в настоящий момент отсутствует водоснабжение. Сейчас на территории всей страны действует воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах во многих населённых пунктах Украины, включая Одессу.

Мэр Одессы рассказал, что все ​медицинские учреждения города и часть котельных перевели на работу от генераторов. Некоторые котельные высокой мощности лишились резервных источников питания, поскольку на территории населённого пункта нет настолько мощных генераторов. Труханов поделился, что городской совет проводит экстренное заседание.

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