Пять ракет ATACMS и две Storm Shadow сбили российские ПВО за неделю

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Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две британские крылатые Storm Shadow, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 642 беспилотника самолётного типа.
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Анастасия Чинкова