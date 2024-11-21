В Севастополе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»

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Российские военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета «Нептун». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
По словам главы города, в настоящее время работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно известно об одной сбитой противокорабельной ракете «Нептун». Она была ликвидирована над акваторией на значительном отдалении от берега.
Все городские службы приведены в состояние боевой готовности, написал Развожаев.
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По словам главы города, в настоящее время работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно известно об одной сбитой противокорабельной ракете «Нептун». Она была ликвидирована над акваторией на значительном отдалении от берега.
Все городские службы приведены в состояние боевой готовности, написал Развожаев.
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Анастасия Чинкова