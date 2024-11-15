Смирнов: в Курской области за вечер сбили ракету и 13 беспилотников ВСУ

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В Курской области за сегодняшний вечер, 15 ноября, силы ПВО сбили одну ракету и 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Украинская ракета и 8 БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области», — написал он в первом посте.Через 20 минут глава региона выложил еще одну публикацию, сообщив, что налет БПЛА продолжается и системы ПВО сбили еще пять вражеских беспилотников.
Ранее глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь сообщал, что его муниципалитет стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.
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