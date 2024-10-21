Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожена очередная ракета ВСУ

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Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за бдительность и умелую работу. В последние дни, наряду с дронами, ВСУ регулярно запускают ракеты в сторону Курской области, иногда не по одной в день. Пока все атаки отражаются силами приграничной ПВО и смертоносные снаряды уничтожаются в воздухе.
Накануне, 20 октября, в министерстве обороны РФ сообщили об отражении одной из самых массовых атак беспилотников ВСУ на российские регионы за всё время спецоперации. Были уничтожены средствами ПВО и подавлены при помощи систем радиоэлектронной борьбы 142 украинских дрона.
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Александр Бойцов