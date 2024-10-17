Губернатор Смирнов: В небе над Курской областью уничтожили украинскую ракету

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Сегодня днём в небе над Курской областью дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередную украинскую ракету. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он поблагодарил за отличную работу бойцов ПВО и защитников границы, отметив, что это уже вторая за день ракета ВСУ, которой не позволили нанести удар по объектам на территории области. Кроме того, добавил губернатор, в небе был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Сегодня, 17 октября, украинские военные пытались осуществить массированный удар при помощи беспилотников по территории ещё одного российского региона — Брянской области. Местные власти сообщили об уничтожении силами ПВО шести летательных аппаратов.
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Александр Бойцов