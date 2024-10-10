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В Курске упали обломки сбитой украинской ракеты

10 октября 2024, 16:52
Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

В Курске упали обломки украинской ракеты после работы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В ЕДДС Курска поступают обращения жителей о повреждении имущества обломками украинской ракеты. В Центральном округе пройдет подомовой обход территорий после падения сбитых обломков. При необходимости оперативные службы готовы выехать незамедлительно», — сообщает администрация города.

Уточняется, что в случае повреждения имущества в результате падения обломков сбитой украинской ракеты, жителям окажут необходимую помощь в его восстановлении.



Там также напомним, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам беспилотников и ракет. В случае их обнаружения стоит незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил жителям о работе ПВО в регионе.

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В НАТО высказались о возможности наносить удары вглубь РФ
Генсек НАТО Рютте: решение об ударах вглубь РФ будут принимать союзники Киева
10 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Решение о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима. Об этом в рамках визита в Соединенное Королевство заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», — сказал он.

Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.

При этом США вновь отказали Украине в снятии ограничений на удары дальнобойным западным вооружением вглубь РФ, в связи с угрозой увеличения напряженности, подчеркнули в Пентагоне.

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Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине
N1: Вучич подписал декларацию с осуждением действий России на Украине
10 октября 2024, 16:22

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом сообщает издание N1.
Отмечается, что Вучич поучаствовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.

По итогам саммита была подписана декларация, в которой, согласно информации источника, осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Евросоюз и членство в Североатлантическом альянсе.

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Стало известно, почему ЕС отложил помощь Украине
Politico: ЕС отложил помощь Украине из-за ситуации с выборами в Германии
10 октября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Евросоюзе пока отложили вопрос о помощи Украине. Как пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов Европы, все дело в так называемом «политическом параличе», который поразил ФРГ за год до выборов 2025 года.
«ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года», — сказано в материале.
По мнению источников издания, в Еврокомиссии наверняка предложат увеличить бюджет, однако инициатива будет отклонена в связи с «деликатностью» вопроса. Выборы в Германии состоятся осенью следующего года.

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Устроивший взрыв в смоленском УМВД оказался жертвой украинских мошенников
10 октября 2024, 16:08

Фото: iStock/JuYochi

Мужчина, который устроил взрыв в УМВД по Смоленской области, оказался жертвой телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед этим он перевел 5 миллионов рублей на безопасные счета.
По данным издания, аферисты вынудили 30-летнего электрика набрать кредитов, перевести им многомиллионную сумму, а после убедили отправиться со взрывчаткой в полицию. Взрывное устройство он передал под видом папки с документами и был задержан на входе. Из-за взрыва пострадали двое полицейских — они получили контузию и попали в больницу.

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ВСУ продолжают издеваться над мирным населением на захваченных территориях Курской области
ВСУ захватили мирных жителей Суджи и держат их в школе-интернате
10 октября 2024, 16:03

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ держат жителей Суджанского района, не успевших эвакуироваться, в школе-интернате в Судже Курской области. Об этом сообщил глава района Александр Богачев, его слова приводит ТАСС.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — заявил Богачев.

По его словам, этот факт стал известен благодаря видеоматериалам, которые снимают сами украинские боевики. При этом есть ли еще подобные заведения на захваченной территории курского приграничья, Богачев не знает.

Ранее курянин рассказал, что боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».

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Глава Херсонской области Сальдо заявил об активной работе подполья в Одессе
10 октября 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

В Одессе активно работает пророссийское подполье, написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (сотрудников военкоматов), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — говорится в публикации чиновника.

Он уверен, что активная работа партизан говорит о поражении киевского режима на фронте и в тылу.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пророссийское подполье периодически докладывает о действиях ВС РФ в зоне боевых действий. К слову, некоторое время назад в МИД РФ заявляли, что порты под Одессой — это хабы помощи ВСУ со стороны Запада.

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В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
Кандидат в президенты Польши Ментцен: Киев должен смириться с утратой территорий
10 октября 2024, 15:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования конфликта. Об этом в эфире Radio Zet сообщил кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.
По словам Ментцена, приостановление украинского противостояния увеличит вероятность сохранения суверенной Украины. Кандидат в президенты Польши добавил, что чем дольше будет длиться конфликт, тем в худшей ситуации ​окажется страна.

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Премьер Грузии Кобахидзе заявил о полной катастрофе на Украине
10 октября 2024, 15:39

Фото: istock/Jakub Laichter

Фотографии разрушенной Украины на предвыборных баннерах разместили, чтобы показать правду о катастрофической ситуации в этой стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит газета «Взгляд».
Он отметил, что таким образом было решено обнажить грузинскому обществу всю правду, так как от общественности многое скрывалось.
«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — пояснил Кобахидзе.
Грузинский премьер добавил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», а грузинам пытаются извне доказать, что украинцам стоит завидовать.

Ранее Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика являются наиважнейшими приоритетами.

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Курский губернатор Смирнов сообщил жителям о работе ПВО
10 октября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/e-crow

Глава Курской области Алексей Смирнов написал обращение к жителям на фоне работы противовоздушной обороны. Оно опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — предупредил Смирнов.
Ракетная тревога была отменена спустя 15 минут. Позже Смирнов проинформировал население о ликвидации ракеты боевиков ВСУ над Курской областью.

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Радикалы ВСУ получили отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и погранслужбы ФСБ. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, таким образом Киев хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Ранее сообщалось, что элита ВСУ попала в ловушку в Курской области.

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Раскрыта горькая правда о конфликте на Украине
#мир
#россия
#украина
#курская область
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