В Курске упали обломки сбитой украинской ракеты

Фото: iStock/Oleksiy Sobol
В Курске упали обломки украинской ракеты после работы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В ЕДДС Курска поступают обращения жителей о повреждении имущества обломками украинской ракеты. В Центральном округе пройдет подомовой обход территорий после падения сбитых обломков. При необходимости оперативные службы готовы выехать незамедлительно», — сообщает администрация города.
Уточняется, что в случае повреждения имущества в результате падения обломков сбитой украинской ракеты, жителям окажут необходимую помощь в его восстановлении.
Там также напомним, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам беспилотников и ракет. В случае их обнаружения стоит незамедлительно позвонить по номеру 112.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил жителям о работе ПВО в регионе.
Читайте также:
ВСУ пытались атаковать военный аэродром под Майкопом дронами PD-2
Мощная атака ВСУ на Кубань, попытка наступления в Курской области: последние новости СВО
Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области
Элина Позднякова