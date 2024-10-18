В небе над российским регионом сбили украинскую ракету

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Над Курской областью была сбита украинская ракета. Об этом написал губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали половину украинской группировки, которая пыталась удерживать оборону населенного пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике.
До этого пленный сотрудник ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что человеку практически невозможно избежать мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова