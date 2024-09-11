Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью

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Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью. Предположительно, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.
Как отмечает телеграм-канал Mash, атака произошла на фоне обсуждения договора о транзите топлива в Евросоюз, который Украина очень не хочет продлевать, но вынуждена из-за оказываемого на неё союзниками давления.
Переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала неподалёку от газовой магистрали. По предварительным данным, жертв и разрушений наземной инфраструктуры удалось избежать.
В конце нынешнего года истекает контракт между Москвой и Киевом о транзите через Украину в Европу природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. По его условиям Россия прокачивала через территорию Украины не менее 225 миллиардов кубометров природного газа.
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Переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала неподалёку от газовой магистрали. По предварительным данным, жертв и разрушений наземной инфраструктуры удалось избежать.
В конце нынешнего года истекает контракт между Москвой и Киевом о транзите через Украину в Европу природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. По его условиям Россия прокачивала через территорию Украины не менее 225 миллиардов кубометров природного газа.
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Александр Бойцов