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Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью

11 сентября 2024, 13:54
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью. Предположительно, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.
Как отмечает телеграм-канал Mash, атака произошла на фоне обсуждения договора о транзите топлива в Евросоюз, который Украина очень не хочет продлевать, но вынуждена из-за оказываемого на неё союзниками давления.

Переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала неподалёку от газовой магистрали. По предварительным данным, жертв и разрушений наземной инфраструктуры удалось избежать.



В конце нынешнего года истекает контракт между Москвой и Киевом о транзите через Украину в Европу природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. По его условиям Россия прокачивала через территорию Украины не менее 225 миллиардов кубометров природного газа.

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#атака
Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии
Shot: Один из атаковавших Мурманскую область БПЛА летел со стороны Норвегии
11 сентября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/NiseriN

Один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Об этом 11 сентября сообщает телеграмм-канал Shot.
Летевший со стороны Норвегии беспилотник заметили в Мурманской области около 11 утра.

Этим утром из-за угрозы атаки беспилотников в двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер». Три неизвестных дрона заметили в районе Североморска. После чего ввели ограничения на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.

Атаку вражеских дронов на Мурманскую область прокомментировал губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале. Он попросил граждан быть бдительными и отнестись с пониманием к временным ограничениям в регионе.

Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».

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#губернатор
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#ограничения
#норвегия
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В Днепропетровске прогремели взрывы
11 сентября 2024, 14:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
«О взрывах в Днепре сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого там объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучали

в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

По данным главы областной администрации Сергея Лысака, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Также Лысак не раскрыл и степень их поврежденности.

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#взрыв
#украина
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В Кремле высказались об арсенале ВС РФ для продолжения СВО
Песков: ВС РФ имеют все средства для продолжения СВО
11 сентября 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС России располагают всеми необходимыми для продолжения спецоперации средствами, сказал в рамках брифинга журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается работы российских Вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — прокомментировал он.

Ранее Песков отмечал, что решение о разрешении киевскому режиму бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами Запада, скорее всего, уже принято.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник пытается атаковать российские регионы, выбирая в качестве целей мирное население.

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#россия
#украина
#сво
#война
#кремль
#вс рф
#дмитрий песков
#новости
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Пленный ВСУ: Баранюк и Волынский не заслуживают звания Героя Украины
11 сентября 2024, 13:44

Фото: iStock/Sinenkiy

Владимир Зеленский несправедливо присвоил звания героя Украины командиру 36-й бригады морпехов ВСУ Владимиру Баранюку и командиру батальона 36-й бригады Сергею «Волына» Волынскому. Так считает пленный морпех Сергей Таранюк, его слова передает РИА Новости.
Он пояснил, что бригада под руководством Баранюка оборонялась на заводе имени Ильича в Мариуполе. Сам же командир бросил личный состав и сбежал.

«Там уже полностью замкнулось окружение и после этого он (Баранюк – ред.) уехал в непонятном направлении. Точнее в направлении Сталевара (завод в Мариуполе — ред). А куда дальше, никто ничего не знает. Да, сейчас мы слышали, что он живой. Героя Украины получил. Полковник Баранюк», — рассказал Таранюк.

Он надеется, что все узнают, как все происходило в Мариуполе на самом деле.

По его словам, Волынский также покинул расположение морпехов ВСУ. Он принял решение не идти на прорыв, видя огромные потери, и укрылся вместе с подразделением «Азов»* на заводе «Азовсталь».

Тогда украинских военных, пытавшихся прорваться, полностью разбили российские бойцы. Часть из них погибли, остальные попали в плен. Они сильно удивились, когда узнали, что Волынский получил Героя Украины.

Напомним, Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины Баранюку и Волынскому за оборону Мариуполя.

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#завод
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#зеленский
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Полковник высказался о ходе контрударов ВС РФ на курском направлении
Матвийчук: Контрудары в на курском направлении могут перейти в контрнаступление
11 сентября 2024, 13:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска наносят контрудары на курском направлении, которые в скором времени могут вырасти в контрнаступление и помочь освободить регион. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Пока мы говорим о контрударе, которые может перерасти в контрнаступление благодаря решительным действиям морской пехоты, десантников по освобождению региона», — сказал военный аналитик.

Он добавил, что боевики ВСУ потеряли в регионе основную живую силу, а также технику. Кроме того, противник не смог создать под Курском качественные оборонительные сооружения, добавил собеседник.

«Так что, вероятно, в ближайшее время вся группировка (боевиков ВСУ) в российском регионе будет уничтожена», — резюмировал Матвийчук.

ВСУ напали в Курской области 6 августа. Как отмечало украинское командование, боевики хотели отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

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#россия
#вс рф
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#война
#сво
#новости
#курская область
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Прорыв ВС РФ в Курской области: ВСУ пустились в бегство, какие населённые пункты освобождены
11 сентября 2024, 13:34

Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области с целью выдавить украинских боевиков с территории российского приграничья. Что известно об успехах ВС РФ к утру 11 сентября, рассказывает редакция «Радио 1».

10 курских сел перешли под контроль ВС РФ

Российские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом утром 11 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», – сказал Алаудинов.
Позже он уточнил, что по состоянию на утро 11 сентября армия России выбила противника из 10 российских населенных пунктов.

По данным военкоров, ВС РФ вернули контроль над населенными пунктами Обуховка, Снагость, Краснооктябрьское, Вишневка, Гордеевка, Внезапное, Комаровка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10.
Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО
Контрнаступление ВС РФ в Курской области, окружение Украинска: последние новости СВО

Метания ВСУ в Курской области

Военные источники сообщают, что в Курской области украинские войска, ранее занимавшие Снагость и Обуховку, теперь отступают в Зелёный Шлях и Свердлово, расположенные недалеко от шоссе Рыльск–Суджа. Это может указывать на планы ВСУ на отход через границу.

Российские штурмовики зачищают лесополосы, где прячется противник, отодвигая его от Коренево. Минувшей ночью была нарушена логистика противника. ВСУ собрали колонну в Сумской области для ротации в Курской области. Однако армия России ротацию ВСУ отменила.

Украинские боевики, находящиеся на позициях, пока не понимают, что происходит. Они массово сдаются в плен, пытаются убежать и погибают.

Тем временем украинское командование вывело из Курской области иностранных наемников из-за массовых потерь в рядах ВСУ.

Основные моменты контрнаступления ВС РФ

Подразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка осуществили успешное контрнаступление на рубеже Гордеевка — Снагость, продвинувшись к селу и захватив его подступы.

Успехи российских войск создают угрозу окружения для частей ВСУ, находящихся в Краснооктябрьском и окрестных лесах.

Российские штурмовики предпринимают действия против позиций ВСУ в Апанасовке с целью выбивания их из занимаемых позиций.

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться и угрожают окружением украинских войск в Бяхово. Ведутся активные бои за Викторовку.
Также продолжается зачистка освобожденной территории. Российские штурмовики ищут боевиков, которые могут прятаться в подвалах жилых домов и других укрытиях.

Основные бои 11 сентября ожидаются в районе Обуховки-Любимовки и соседнего села Зеленый Шлях. Это центр коммуникаций противника всей северо-курской его группировки, утеря которого станет для ВСУ настоящей катастрофой.
Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
Боевики ВСУ атаковали пытавшихся скрыться в полях жителей Курской области
Украинский военный паблик Deep State, связанный с ГУР Минобороны Украины, сообщает, что ситуация на левом фланге группировки ВСУ в Курской области сильно ухудшилась.

«Русские начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем через мелкие реки», — говорится в сообщении.
Официально российское контрнаступление в курском приграничье Украина не комментировала.

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#курская область
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Польский генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе на фоне продвижения ВС РФ
11 сентября 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные одну за другой терпят неудачи в Донбассе. В то же время части Вооружённых сил РФ активно продвигаются вперёд, захватывая всё новые территории и населённые пункты.
Таким образом охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.

«ВСУ проигрывают в Донбассе. Русские продолжают идти вперед, причем достаточно бодро и смело», — сказал военачальник.

По его словам, из-за тяжёлого положения на фронте украинцам приходится прибегать к неоднозначным методам, которые вредят их репутации, таким, как применение дронов с расплавленным металлом. Кроме того, поражения на передовой оказывают влияние и на ситуацию внутри страны, и на правительство, в котором происходят большие перестановки.

У Киева достаточно проблем, продолжил генерал. Среди основных — беспорядочная и массовая эмиграция, коррупция, кумовство.

«Полагаю, Зеленский с ужасом думает, во что всё это может вылиться», — заключил Пацек.

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Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ под Курском
МО РФ: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 350 человек
11 сентября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/0

Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении потеряли более 350 человек. Об этом проинформировало Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили от боевиков ВСУ населенные пункты Снагость, Апанасовка, а также села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Помимо этого, населенные пункты 10-й Октябрь и Гордеевка за ночь были полностью зачищены от ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ночь
#сво
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Боевики ВСУ стреляли в спину детям в Курской области
ТАСС: Боевики ВСУ стреляли в спину детям в Курской области
11 сентября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ атаковали в спину покидавших дома детей под Курском. Об этом в беседе с ТАСС рассказала волонтер Виктория Рашина.
«Практически все дети - их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались - говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли...» — сказала собеседница.

Рашина добавила, что родители и бабушки, спасая детей, всячески оберегали их от стресса, закрывая ребятам глаза и отвлекая их мультиками на телефонах.

По словам свидетелей, уточнила волонтер, люди видели убитых мирных жителей, а также расстрелянные машины соседей.

Боевики ВСУ атаковали Курскую область с утра, 6 августа, бои в регионе продолжаются до сих пор.

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Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис

Батальон ВСУ, состоящий из преступников, намерен принять на службу осужденных убийц
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#украина
#россия
#курская область
#всу
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#сво
#дети
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