Губернатор Смоленской области Анохин: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

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В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Смоленская область - опасность БПЛА. В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — сообщил Анохин в своем telegram-канале.
В предупреждении главы региона значится, что в случае обнаружения беспилотника граждане должны не приближаться к находке и сообщить о ней экстренным службам. Жителям, которые находятся на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или поземном переходе. При их отсутствии стоит укрыться под деревьями.
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Иван Мусатов