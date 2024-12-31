СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы

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В Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности о взрывах рассказали telegram-канал «Общественное» и издание «Зеркало недели». К тому же в регионе была объявлена воздушная тревога. В Киеве с 03:56,а в области с 03:58 по московскому времени.
На данный момент о причинах взрыва не сообщается. Власти пока не дали свой комментарий по происшествию.
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Иван Мусатов