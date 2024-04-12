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Губернатор сообщил об отражении атаки беспилотника в Ростовской области

Губернатор Голубев: ПВО отражает атаку БПЛА у Новошахтинска Ростовской области
12 апреля 2024, 02:40
Фото: istock / Naypong

Фото: istock / Naypong

Российские системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов около Новошахтинска Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняются», — отметил глава области.
По информации Министерства обороны, 11 апреля в Брянской области ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа, с помощью которого ВСУ пытались атаковать территории Российской Федерации.



За ночь ВС РФ сбили 12 беспилотников. Один из дронов рухнул в Добровском муниципальном округе Липецкой области на строящееся здание больницы. После этого начался пожар, из местных жителей никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
Губернатор Голубев: ПВО сбила над Новошахтинском Ростовской области четыре БПЛА
12 апреля 2024, 03:40

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 4 беспилотных летательных аппарата над Новошахтинском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждения объектов не зафиксировано

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Днепропетровской области Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#пво
#беспилотник
#ростовская область
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«Общественное»: В Хмельницкой области прогремели взрывы
12 апреля 2024, 03:27

Фото: istock / aapsky

Ночью 12 апреля в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское информагентство «Общественное».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога действует в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#тревога
#минобороны
#запад
#воздушная тревога
#украина
#взрывы
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Стало известно, сколько украинцев готовы вступить в ВСУ
Только 20% украинцев мобилизационного возраста выразили готовность пойти в ВСУ
12 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / Mariia Kokorina

Большая часть украинских мужчин не готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации или контракту. Об этом свидетельствуют данные опроса, который опубликовало украинское издание «Общественное».
Так, только 20% мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, рассматривают возможность пойти в ВСУ добровольцем, по контракту или мобилизации. 63% опрошенных вообще не рассматривают такой вариант.

Помимо этого, по итогам опроса 60% мужчин отрицательно оценили работу военкоматов.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ч США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#данные
#всу
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#мобилизация
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В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
«Зеркало недели»: в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы
12 апреля 2024, 01:17

Фото: istock / André Muller

Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское агентство «Зеркало недели».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.

В Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО
11 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина находится в самом уязвимом положении с начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg.
«Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что российские удары по энергообъектам Украины, а также успешное продвижение армии России вглубь украинской обороны вызывают опасения, что силы ВСУ находятся на грани полного краха. Издание считает, что следующие месяцы станут огромным испытанием для Украины.

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#оружие
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#вс рф
#путин
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Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины
Путин: Москва была вынуждена ответить на удары Украины по энергообъектам РФ
11 апреля 2024, 21:57

Фото: сайт Кремля

Россия из гуманных соображений не наносила удары по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на атаки Киева на энергообъекты РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов», — заявил Путин.

Он уточнил, что в зимний период Россия намеренно не наносила удары по эноргообъектам Украины, чтобы не оставить без электричества больницы и другие социальные учреждения.

Однако российский лидер подчеркнул, что Москва вынуждена была пойти на подобный шаг после серии украинских ударов по российским энергетическим объектам.

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ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
11 апреля 2024, 21:57

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Деятельность террористической ячейки, которая планировала совершить теракт на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации в Донецке, была пресечена 11 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По информации ведомства, члены этой группы, совершив преступление на территории России, намеревались уехать в Турцию, а затем через нее — на Украину.

На месте жительства террористов, задумавших теракт в Донецке, были обнаружены и изъяты два стрелковых оружия, готовые к использованию, а также ручные гранаты.

ФСБ также отметила, что координация деятельности этой группы осуществлялась с территории Украины.

В состав группы, планировавшей теракт в Донецке, входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

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#всу
#британия
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В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
Источник в МО: новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой
11 апреля 2024, 21:47

Фото: iStock/JARAMA

Новое контрнаступление Украины завершится полной катастрофой для Киева. Такое заявление сделал высокопоставленный источник в Минобороны России.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — отметил источник из Минобороны.

Он уточнил, что при прошлом контрнаступлении ВСУ порядка 166 тысяч украинских бойцов были убиты или ранены. При этом в рядах армии Украины находятся в основном малообученные военные, а своего оружия у Киева и вовсе не осталось. Им остается надеяться только на помощь Запада.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев подготовил план нового контрнаступления, в который также входит разрушение Крымского моста. А для его осуществления Украине необходимо лишь современное западное вооружение.

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Путин ответил на вопрос о мирном решении споров с Украиной
Путин: Россия никогда не отказывалась от мирного решения споров с Украиной
11 апреля 2024, 21:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отвергала идею мирного разрешения споров с Украиной и всегда стремилась к этому, передает РИА Новости.
Российский лидер заявил об этом на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы никогда не отвергали мирное разрешение споров, скорее всего, наоборот, мы были склонны к этому», — отметил Путин, комментируя ситуацию на украинском направлении.
Он также упомянул, что Россию не пригласили на мирную конференцию в Швейцарии, хотя говорят, что без участия России невозможно достичь мирного решения.

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