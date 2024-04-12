Губернатор сообщил об отражении атаки беспилотника в Ростовской области

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Российские системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов около Новошахтинска Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняются», — отметил глава области.По информации Министерства обороны, 11 апреля в Брянской области ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа, с помощью которого ВСУ пытались атаковать территории Российской Федерации.
За ночь ВС РФ сбили 12 беспилотников. Один из дронов рухнул в Добровском муниципальном округе Липецкой области на строящееся здание больницы. После этого начался пожар, из местных жителей никто не пострадал.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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