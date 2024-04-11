Запад встревожен катастрофическим положением Украины

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Украина находится в самом уязвимом положении с начала российской спецоперации. Об этом пишет Bloomberg.
«Согласно западным чиновникам, осведомленным о ситуации, острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне свидетельствуют о том, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в статье.
Авторы утверждают, что российские удары по энергообъектам Украины, а также успешное продвижение армии России вглубь украинской обороны вызывают опасения, что силы ВСУ находятся на грани полного краха. Издание считает, что следующие месяцы станут огромным испытанием для Украины.
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