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Новое контрнаступление Украины завершится полной катастрофой для Киева. Такое заявление сделал высокопоставленный источник в Минобороны России.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — отметил источник из Минобороны.
Он уточнил, что при прошлом контрнаступлении ВСУ порядка 166 тысяч украинских бойцов были убиты или ранены. При этом в рядах армии Украины находятся в основном малообученные военные, а своего оружия у Киева и вовсе не осталось. Им остается надеяться только на помощь Запада.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев подготовил план нового контрнаступления, в который также входит разрушение Крымского моста. А для его осуществления Украине необходимо лишь современное западное вооружение.
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