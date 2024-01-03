В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела

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Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что школа-интернат в центральном районе города получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских вооруженных сил.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации военных преступлений Украины, в 0.35 часов по местному времени было произведено четыре выстрела снарядами калибром 155 миллиметров по Горловке, а в 1.10 часов еще четыре снаряда того же калибра, но кассетные.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является домом для химического концерна «Стирол» и угледобывающих предприятий. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и до начала конфликта в Донбассе имел население более 250 тысяч человек.
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«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований пострадала школа-интернат № 9», — отметил Приходько.
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Артем Кузьмин