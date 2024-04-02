В Госдуме придумали, как решить проблему с атаками беспилотников

Фото: Минобороны
Для решения вопроса непрекращающихся ударов ВСУ с помощью беспилотников по российским городам ВС РФ необходимо взять Киев.
Такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет Telegram-канал Shot.
Картаполов отметил, что российские военные на передовой прилагают все усилия, чтобы прекратить атаки на территорию Российской Федерации со стороны Украины навсегда.
Депутат также подчеркнул, что бороться с террористами всегда сложнее, чем с обычным военным противником, потому что они действуют тайком и нападают не на военные объекты, а на мирное население.
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«Когда Киев будет в наших руках, тогда закончится хаос с беспилотниками», — заявил он.
Депутат также подчеркнул, что бороться с террористами всегда сложнее, чем с обычным военным противником, потому что они действуют тайком и нападают не на военные объекты, а на мирное население.
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Артем Кузьмин