В Саратовской области сбиты беспилотники

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Над Энгельсом в Саратовской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Сколько именно БПЛА были уничтожены, не уточняется.
«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — говорится в сообщении.
До этого системы ПВО сбивали БПЛА в Энгельсе в декабре 2022 года.
Накануне, поздно вечером, Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.
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