Снаряд ВСУ попал под окна приемной Пушилина в Донецке, пострадали сотрудники

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Снаряд Вооруженных сил Украины влетел на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. В результате атаки пострадали два человека, занимающие должности в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом информирует РИА Новости.
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинской армии. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что здание ДК, детского сада и многоквартирного дома получили повреждения. Также поврежден фасад Дома культуры, а со стороны прилета снаряда выбило окна. Представительство ДНР в СЦКК заявило, что по этому району выпустили 5 снарядов из РСЗО.
«Около 12 часов произошел прилёт под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан, пострадало два сотрудника, их забрала скорая», — сказал корреспондентам глава Куйбышевского района Иван Адамец.
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