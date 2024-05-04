Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Коровяковка в Курской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 4 мая, обстреляли Курскую область. Жители села Коровяковка в Глушковском районе зафиксировали не менее десяти прилётов.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что, к счастью, обошлось без жертв. В результате обстрела повреждения получили пять домовладений. Кроме жилых и хозяйственных построек, повреждены также трактор, грузовой и легковой автомобили.
Глава областной администрации подчеркнул, что эта информация не окончательная, так как подомовой обход территории населённого пункта продолжается. Старовойт заверил, что всем собственникам повреждённого имущества будет предоставлена необходимая материальная помощь.
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Александр Бойцов