Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом над регионом БПЛА

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В ночь на 1 мая была пресечена очередная попытка террористической атаки на территорию Курской области. Дежурные системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Медвенском районе.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале он также поблагодарил бойцов ПВО за умелую работу. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.
Минувшей ночью противник также пытался атаковать при помощи беспилотников Воронежскую и Рязанскую области. В Воронежской области силы ПВО сбили два украинских дрона. Один из них позже был обнаружен в пригороде Воронежа. Пострадавших нет. При падении обломков были выбиты стёкла в строящемся доме. В Рязанской области обошлось без жертв и разрушений.
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Александр Бойцов