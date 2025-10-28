Губернатор высказался о табличках с надписями «Малоимущие» и «СВО» в школе Азова

28 октября 2025, 18:45

Губернатор Слюсарь назвал дискриминацией таблички в школе ростовского Азова

Фото: iStock/Marina Khromova

В одной из школ Азова Ростовской области на обеденных столах школьной столовой появились таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», что вызвало резкую реакцию губернатора региона Юрия Слюсаря. Об этом пишет ТАСС.





По словам главы области, такие действия являются грубейшей дискриминацией и унижают детей, провоцируя возможную травлю в школьной среде.



Глава региона подчеркнул, что трудно представить, насколько дискомфортно чувствовали себя школьники, и заявил о недопустимости подобных практик. Директору школы уже объявили выговор, а работу с подрядчиком, отвечающим за организацию питания, пересмотрят.





«Все дети должны получать вкусное и здоровое питание, без категорий. Школа – это территория уважения и равных возможностей. Наша задача не допускать, чтобы чьи-то права ущемлялись», – отметил Слюсарь, поручив своему заместителю взять под особый контроль организацию школьного питания с участием родительского сообщества.