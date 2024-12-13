Губернатор Владимирской области рассказал об атаке БПЛА на регион

Фото: istockphoto/rancho_runner
Атака дронов на Владимирскую область обошлась без жертв и разрушений, проинформировал в Telegram-канале глава региона Александр Авдеев. Он уточнил, что вне жилой зоны зафиксированы небольшие возгорания.
«Над Петушинским районом около 5.05–5.40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении.Чиновник сейчас на месте в рамках заседания оперштаба. Принимаются решения об ограничении передвижения граждан, а также об их эвакуации или отказе от нее, чтобы ликвидировать последствия падения дрона.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия
Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском
ВС России нанесли удар по порту в Одессе
Никита Кротов