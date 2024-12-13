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Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском

Военкор Котенок: бойцы спецназа КНДР не будут брать пленных под Курском
Фото: iStock/Dragos Condrea

Фото: iStock/Dragos Condrea

Бойцы спецназа КНДР не будут брать пленных в боях под Курском. Об этом решении написал российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.


Журналист не уточнил, откуда у него появилась эта информация. Котенок отметил, что пленных не было и во время участия северокорейского спецназа в боях за Плехово Курской области.

Официальных данных по факту участия спецназа КНДР в боях в регионе от Минобороны России не поступало.

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Разведывательный беспилотник сбит в Ленинградской области
SHOT: Разведывательный беспилотник сбит в Ленинградской области
13 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/Andrey Atanov

Разведывательный беспилотник сбит в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
БПЛА уничтожен силами противовоздушной обороны в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», который занимается отгрузкой нефтепродуктов. По данным канала, дрон сбили накануне около 23:00.

Согласно предварительной информации, он вёл съёмку комплекса. Обломки упали в акватории Финского залива. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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#вс рф
#ленинградская область
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Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области
13 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/ Wachira Wacharapathom

Военнослужащие Росгвардии провели операцию в Запорожской области, в ходе которой был найден тайник Вооруженных сил Украины, содержащий мины, стрелковое оружие и гранатомет производства НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Схрон был обнаружен в лесистой местности недалеко от одного из населенных пунктов. В изъятом арсенале находились взрыватели для мин и различные образцы стрелкового оружия. Все найденные предметы были изъяты для проведения экспертизы и последующего уничтожения.

Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.

Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
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#лнр
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Губернатор Владимирской области рассказал об атаке БПЛА на регион
Авдеев: при атаке дронов на Владимирскую область пострадавших нет
13 декабря 2024, 10:13

Фото: istockphoto/rancho_runner

Атака дронов на Владимирскую область обошлась без жертв и разрушений, проинформировал в Telegram-канале глава региона Александр Авдеев. Он уточнил, что вне жилой зоны зафиксированы небольшие возгорания.
«Над Петушинским районом около 5.05–5.40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Чиновник сейчас на месте в рамках заседания оперштаба. Принимаются решения об ограничении передвижения граждан, а также об их эвакуации или отказе от нее, чтобы ликвидировать последствия падения дрона.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#сво
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В Латвии рассказали, на какой период времени у Вооруженных сил Украины хватит оружия
Глава МИД Латвии Браже сообщила, что у Киева хватит оружия до лета 2025 года
13 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью агентству Блумберг заявила, что Вооруженные силы Украины обладают достаточным количеством вооружения для того, чтобы продержаться до конца лета 2025 года. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, Украина способна эффективно использовать имеющиеся ресурсы в течение всего летнего сезона. Браже также подчеркнула, что Латвия уже оказала Украине помощь на сумму, эквивалентную около 1% от своего валового внутреннего продукта, а также выразила намерение продолжать поддержку в будущем.

Ранее стало известно, что США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.

До этого президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о противостоянии РФ, Китаю, КНДР и Ирану, он подталкивает американские органы нацбезопасности к разработке новых стратегий по борьбе с «рискованными, углубляющимися связями» между упомянутыми странами.

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ВС России нанесли удар по порту в Одессе
Российские военные, предположительно, нанесли удар по порту в Одессе
13 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе произошел мощный взрыв, предположительно, в районе порта. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, отметив, что удар, скорее всего, был нанесен по портовой инфраструктуре, информирует РИА Новости.
«Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт», — заявил Лебедев.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил информацию о взрыве в городе.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее стало известно, что на большей части Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области на западе страны, была объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский командир Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне СВО
13 декабря 2024, 09:17

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир артиллерийского расчета отряда «Барс-16» Павел Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российский боец ликвидировал со своим расчетом большое количество живой силы и несколько единиц техники противника.

Ческидов получил от корректировщика огня данные о сосредоточении сил украинской армии и на их основании начал атаковать вооруженные формирования врага. В результате чего огнем артиллерии были нанесены существенные потери наступающим силам ВСУ. Таким образом, боевики киевского режима были лишены возможности выдвинуться в атаку.

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Отступление ВСУ из Курской области, смена тактики под Суджей, контратаки в Торецке: последние новости СВО
13 декабря 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Торецкое и Покровское, где зафиксированы значительные успехи, несмотря на сопротивление противника. В Курской области ВС РФ удается продвинуться вглубь обороны ВСУ. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области за последние сутки российским силам удалось вытеснить военнослужащих ВСУ из села Новоивановк, потери противника превысили 200 солдат. Пленные бойцы ВСУ подтверждают информацию о том, что их задача заключалась в удержании позиций на российской территории до инаугурации Дональда Трампа.

По оценкам местных наблюдателей, новым аспектом ситуации стало решение ВСУ отказаться от контратак, сосредоточив усилия на удержании позиций и создании напряженности на других участках государственной границы, как отмечают авторы канала «Два майора».

Лебедев: разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по ДРГ Украины
Лебедев: разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по ДРГ Украины

Согласно данным украинских источников, у 17-й бригады ВСУ почти не осталось танков, и боевикам приходится передвигаться на автомобилях. Бои продолжаются в Сумской области. «Архангел спецназа» сообщает о подготовке позиций российскими войсками и их продвижении вперед. На некоторых участках ВСУ отступили.

По данным с мест украинские войска сменили тактику на севере Суджанского района и перестали ходить в самоубийственные контратаки, ушли в глухую оборону. Часть бронетехники ВСУ перебрасывается на новые рубежи, а занятые опорные пункты оставляют пехоте без тяжёлого прикрытия.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинских войск в районах Михайловки и Никольского, расположенных на правом берегу Днепра. В ответ украинская сторона выпустила 57 снарядов по населенным пунктам на левом берегу реки.

В Новой Каховке в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Обстановка в регионе остается напряженной, и обе стороны продолжают вести артиллерийские дуэли.

Часовоярское направление


В районе Часова Яра боевые действия сосредоточены на территории завода огнеупоров. Ситуация на этом участке остается неопределенной: часть промзоны находится в серой зоне. Пока неясно, удалось ли российским силам полностью вытеснить противника или он продолжает удерживать некоторые позиции.
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке продолжаются активные, но пока безрезультатные атаки на позиции ВСУ в районе Тернов. Несмотря на ожесточенные бои, линия фронта практически не изменилась.

Купянское направление


На Купянском направлении отмечаются боевые действия в районе Двуречного, где российские войска добились определенных успехов. Также продолжаются бои на линии Лозовая – Зеленый Гай, где ВС РФ показывают тактические достижения.

Харьковское направление


В Харьковском направлении, в районах Волчанска и Липцев, продолжаются позиционные бои. На данный момент нет информации о продвижении с обеих сторон.


Армия России поразила бригады боевиков ВСУ под Курском
Армия России поразила бригады боевиков ВСУ под Курском

Запорожское направление


На запорожском участке линии фронта ситуация также остается стабильно напряженной. Позиционные бои продолжаются, однако значительных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.

Торецкое направление


На Торецком направлении российские войска продолжают наступление на север. Практически вся высотная застройка города находится под контролем российских сил. Противник пытается удерживать позиции в районе частной одноэтажной застройки и постепенно смещается к шахте «Торецкая». Наступательные действия продолжаются, однако украинская сторона оказывает активное сопротивление.

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Волонтер Богачев: освобожденные села в курском приграничье почти разрушены ВСУ
13 декабря 2024, 09:02

Фото: iStock/Srdjanns74

Населенные пункты Новоивановка, Дарьино и Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области, которые ранее освободили от ВСУ, практически полностью разрушены боевиками киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-глава района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе.
По его словам, ранее в этих населенных пунктах были школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия, все из них подверглись разрушению в результате атак противника. Богачев отметил, что в каждом селе находилось от 150 до 300 домовладений, которые сегодня практически не существуют.

Он заключил, что говорить о восстановлении этих мест пока рано, поскольку они расположены близко к линии боевых действий.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины
13 декабря 2024, 08:10

Фото: iStock/eflection_art

На большей части Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области на западе страны, была объявлена воздушная тревога. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога была впервые объявлена в Киевской и Черкасской областях в четверг вечером и продолжает действовать до сих пор. В других областях, таких как Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковская, сигнал тревоги также был активирован и звучит с утра.

В 05:24 по московскому времени тревога охватила Тернопольскую область, а в 05:40 — Черновицкую. Спустя полчаса тревога распространилась на Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#воздушная тревога
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