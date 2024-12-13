Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском

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Бойцы спецназа КНДР не будут брать пленных в боях под Курском. Об этом решении написал российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.
Журналист не уточнил, откуда у него появилась эта информация. Котенок отметил, что пленных не было и во время участия северокорейского спецназа в боях за Плехово Курской области.
Официальных данных по факту участия спецназа КНДР в боях в регионе от Минобороны России не поступало.
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