Российский военкор заявил о решении спецназа КНДР не брать пленных в боях под Курском

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью агентству Блумберг заявила, что Вооруженные силы Украины обладают достаточным количеством вооружения для того, чтобы продержаться до конца лета 2025 года. Об этом информирует РИА Новости.