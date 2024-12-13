ВС России нанесли удар по порту в Одессе

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В Одессе произошел мощный взрыв, предположительно, в районе порта. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, отметив, что удар, скорее всего, был нанесен по портовой инфраструктуре, информирует РИА Новости.
«Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт», — заявил Лебедев.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил информацию о взрыве в городе.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее стало известно, что на большей части Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области на западе страны, была объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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