Губернатор Волгоградской области Бочаров: большую часть дронов ВСУ перехватили

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Украинские беспилотники в ночь на субботу, 15 марта, атаковали Волгоградскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда. Бочаров добавил, что после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен.
Согласно информации главы региона, пострадавших и повреждений объектов нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации главы региона, пострадавших и повреждений объектов нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова