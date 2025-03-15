SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы

Фото: iStock/dzika_mrowka
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград и область с помощью беспилотников. В небе над городом раздалась серия взрывов, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Кадры взрывов также публикуют Baza и Mash.
Предположительно, сработала система ПВО. Она зафиксировала воздушные цели в Кировском и Красноармейском районах.
Очевидцы насчитали от 5 до 8 взрывов и заметили яркие вспышки, а в северной части Волгограда начался пожар. Над селом Мариновка, поселками Котлубань и Иловля также сбили несколько дронов, сопровождавшихся глухими хлопками.
В 03:33 в аэропорту города объявили план «Ковёр», но данных о возможных жертвах пока нет. Mash сообщает, что от падения обломков БПЛА в Волгограде загорелась трава неподалёку от нефтезавода.
Также губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.
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Очевидцы насчитали от 5 до 8 взрывов и заметили яркие вспышки, а в северной части Волгограда начался пожар. Над селом Мариновка, поселками Котлубань и Иловля также сбили несколько дронов, сопровождавшихся глухими хлопками.
В 03:33 в аэропорту города объявили план «Ковёр», но данных о возможных жертвах пока нет. Mash сообщает, что от падения обломков БПЛА в Волгограде загорелась трава неподалёку от нефтезавода.
Также губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали город Валуйки, село Муром Шебекинского округа и село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал.
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Мария Моисеева