Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь

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Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили 126 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 64 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской областью. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова