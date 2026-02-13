Губернатор Волгоградской области назвал последствия ночной атаки ВСУ
Украинские беспилотники атаковали жилые дома и промышленные предприятия в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в телеграм-канале администрации региона.
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы и проспекте имени Героев Сталинграда в Волгограде. Повреждены несколько автомобилей, в нескольких квартирах выбиты стекла. Также фрагменты дронов зафиксировали на территории ряда промышленных предприятий Волгограда и области.
Сильно пострадал дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В больницу доставили 12-летнего мальчика. Также госпитализировали 18-летнего подростка и женщину в Красноармейском районе. Глава региона уточнил, что угрозы жизни всех троих нет. Ранее об этих пострадавших писал телеграм-канал SHOT.
